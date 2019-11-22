أعلنت الفنانة إسعاد يونس عن فوز برنامجها "صاحبة السعادة" بجائزة "ديرجيست"، وكتبت يونس عبر حسابها الشخصي على موقع الصور "إنستجرام": "الحمد لله صاحبة السعادة يفوز بجائزة دير جيست كأفضل برنامج للسنة الخامسة".

وأعلنت يونس أيضًا فوزها بجائزة أفضل مذيعة في الاستفتاء نفسه.

وبرنامج "صاحبة السعادة" من أشهر وأنجح البرامج المصرية ويهدف للحفاظ على الهوية المصرية وإحيائها، وذلك من خلال استضافة نوعيات مختلفة من الضيوف كالنجوم وصناع الفن بكل فروعه، وكذلك نجوم الرياضة المصرية وصناع الموسيقى الذين يقدمون مشاريعهم الموسيقية المتميزة والمتفردة عبر البرنامج، علاوة على دعم الصناعات المصرية وتسويق المنتجات الوطنية كافة والمطاعم المصرية الشهيرة قديمًا وحديثًا، ودعم قصص النجاح الملهمة.