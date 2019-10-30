استضافت الفنانة إسعاد يونس الفنان هشام جمال وذلك في حلقة الثلاثاء من برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "DMC".

وتحدثت إسعاد يونس عن كواليس معرفتها بهشام جمال وبداية عمله معها وعمره 18 عام، مشيرة أنها فوجئت بطفل يدخل عليها القناة ويعرض عليها التعاون في مجال الديجيتال ومقاومة القرصنة وسرقة الأفلام والتي كانت تعاني منها باعتبارها مالكة لشركة إنتاج فني.

وغنت إسعاد يونس مع هشام جمال أغنية "ارسم قلب" والتي لحنها وشارك فيها ضمن حملة لدعم مستشفى مجدي يعقوب للقلب بأسوان وبعد انتهاء الأغنية حضنت إسعاد يونس هشام جمال.

ونفت الفنانة إسعاد يونس الشائعة التي تقول إن هشام جمال ابنها مشيرة إلى أنه ليس ابنها وأن ابنها يٌدعى عمر ويعمل في الخارج "هشام ده شرف ليا إنه يبقى ابني لأنه الثمرة اللي أنا زرعتها وزهرت على الشجرة".