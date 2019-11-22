جيسون سيلفا: وجودي في مصر فرصة لتوعية الناس بفرص التقدم

كشف جيسون سيلفا الملقب بفيلسوف العصر الرقمي ونجم السلسلة العلمية (Brain Games) عن سبب موافقته على المشاركة في مؤتمر "فيستد سامت للإبداع والتكنولوجيا" وذلك خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقال سيلفا إنه يحب أن يرى أناسا من خلفيات مختلفة ويحب التواصل معهم، معبرًا عن حبه للتجول بين الدول كمحاضر، مشيرًا إلى أنه ولد في فنزويلا ويحاضر في الولايات المتحدة الأمريكية وسافر إلى عدد كبير من دول العالم كمتحدث ومحاضر.

واعتبر سيلفا أن وجوده في مصر فرصة كي يفتح أعين الناس على الفرصة الفريدة التي لديهم لكي يتقدموا.