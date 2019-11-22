أخبار ماتفوتكش.. وفاة شقيقة فيفي عبده وتكذيب شائعات عن صحة سوزان مبارك

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المختلفة على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

مصادر تكذب شائعة وفاة سوزان مبارك: "ما زالت في الرعاية المركزة"

تكتم كبير حول الحالة الصحية لزوجة الرئيس الأسبق سوزان مبارك، عقب تعرضها لوعكة صحية، دخلت على إثرها العناية المركزة، ما تسبب في خروج تساؤلات عدة عن أسباب دخولها للمستشفى، إذ نشر الخبر ابنها علاء مبارك، عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر، وسط تكتم على حالتها، أو مكان علاجها.

نشوب حريق بأرض زراعية في الحامول

نشب حريق في قش أرز بأرض زراعية بقرية الكفر الشرقي التابعة لمركز الحامول، بمحافظة كفر الشيخ.

السبت.. وصول أول رحلة سياحية بلغارية لمطار شرم الشيخ الدولي

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مطار شرم الشيخ الدولي يستعد لاستقبال أول رحلة طيران سياحية بلغارية قادمة من صوفيا لمدينة شرم الشيخ، السبت المقبل، وذلك وفقا لما أكدته وزيرة السياحة البلغارية، نيكولينا أنجلكوفا، بتسيير رحلة طيران من العاصمة البلغارية إلى شرم الشيخ أسبوعيًا خلال لقائها مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة.

"الخارجية" ترحب باختيار غادة والي وكيلا للسكرتير العام بالأمم المتحدة

رحبت وزارة الخارجية بما أعلنته الأمم المتحدة، اليوم، حول قرار السكرتير العام أنطونيو جوتيريش، باختيار الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.

إلهام شاهين: الشيوخ يتحدثون في قضايا لم ترد بالدين والشعراوي مثال واضح

قال الدكتور خالد منتصر، أن وعيه تشكل عبر عدد كبير من الأساتذة، منهم الدكتور جلال عناني، والشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي، وقت أن نشر له قصص قصيرة في مجلة "إبداع"، والتي تسببت في مشكلة للمجلة وقتها، مؤكدًا أنه مدين للإعلامية هالة سرحان، التي قدمته للإعلام.

منتدى شباب العالم يدعو الجميع: انضم إلينا واحكي قصتك

أطلقت إدارة منتدى شباب العالم مقطع فيديو جديد باللغة الإنجليزية، ضمن الحملة الدعائية للمنتدى، لدعوة شباب العالم للحضور، لكي يحكي كل منهم قصته، ويستفيد من الآخرين.

وفاة شقيقة الفنانة فيفي عبده

توفيت شقيقة الفنانة فيفي عبده، اليوم، بعد صراع مع المرض دخلت على إثره العناية المركزة.

"كاف" يعلن عن جائزة جديدة لأفضل رئيس ناد في أفريقيا

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشكل رسمي منح جائزة لأفضل رئيس ناد في أفريقيا كل عام، على أن يتم منحها برفقة أفضل لاعب وحارس ومدرب في كل عام.

محمد محمود: أعود للملاعب بعد 6 شهور.. وحزن والدتي سبب بكائي

كشف محمد محمود نجم وسط النادي الأهلي، عن موعد عودته للملاعب، عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية في مسيرته، والتي أبعدته عن صفوف الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي.