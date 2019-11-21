تكتم كبير حول الحالة الصحية لزوجة الرئيس الأسبق سوزان مبارك، عقب تعرضها لوعكة صحية، دخلت إثرها العناية المركزة، ما تسبب في خروج تساؤلات عدة عن أسباب دخولها للمستشفى، إذ نشر الخبر ابنها علاء مبارك، عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر، وسط تكتم على حالتها، أو مكان علاجها.

نفت صفاء الحناوي من "أبناء مبارك"، في حديثها لـ"الوطن"، الشائعات المتداولة على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عن وفاة سوزان مبارك، زوجة الرئيس الأسبق، مشيرة إلى أن حالتها الصحية مستقرة الآن، وأنّ آخر ما قاله الأطباء، إنّ حالتها مستقرة، وأنها مازالت متواجدة بالمستشفى.

وأضافت الحناوي، أن سوزان مبارك، دخلت المستشفى منذ عدة أيام، إثر تعرضها لآثار جانبية من العملية السابقة في أغسطس الماضي، مشيرة إلى أنّهم لم يستطيعوا زيارتها، حسب "صافي"، التي أشارت لتأكيد الأطباء "منع الزيارة عنها"، مؤكدة أن حالة الرئيس حسني مبارك، مستقرة وبصحة جيدة.

وكذب علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق، الشائعات المتداولة عن وفاة السيدة سوزان مبارك، حيث كتب في تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا: "أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة، وخير بإذن الله".

بلال: سوزان مبارك دخلت المستشفى منذ ما يقرب من 5 أو6 أيام

بينما أكد الدكتور محمد بلال، من أبناء مبارك، لـ"الوطن"، أن حالة سوزان مبارك مستقرة حاليا، وأنها دخلت المستشفى، منذ ما يقرب من 5 أو 6 أيام، موضحًا أنها كانت تعاني من أثار عملية جراحية أجرتها في القلب منذ عدة سنوات، وأنه يطمئن على صحتها بصفة مستمرة، وأن الرئيس الأسبق بصحة جيدة.

وكان علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق، غرّد عبر حسابه على "تويتر"، ردًا على سؤال أحد متابعيه عن الحالة الصحية لوالدته سوزان مبارك: "والله لسه في العناية، لكن خير إن شاء الله وشكرا لسؤالك".

وتأتِ وعكتها الصحية، بعد أن أجرت جراحة في الظهر أغسطس الماضي، وقال حينها حسن الغندور أحد مؤسسي رابطة "أبناء مبارك"، إنّها "عملية ديسك بسيطة".