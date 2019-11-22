"النقل" و"الاتصالات" يبحثان إنشاء منظومة للتذاكر والدفع الإلكتروني

عقد وزير النقل اجتماعا موسعا مع الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لبحث التعاون بين الوزارتين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتفعيل عدد من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين بما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في مجالات النقل والاتصالات، وحضر اللقاء قيادات الوزارتين.

وبحث الجانبان تفعيل الاتفاقية الموقعة بين الوزارتين فيما يتعلق بالتعاون في وضع منظومة أكشاك بريدية في 12 محطة سكة حديد رئيسية، والتعاون في بيع تذاكر السكة الحديد عن طريق مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية؛ تيسيرا على المواطنين وجرى الاتفاق علي تشكيل لجنة من الجانبين تبدأ أعمالها مع بداية الأسبوع المقبل؛ لتحديد الأماكن الخاصة بالأكشاك البريدية في المحطات المتفق عليها، وكذلك سرعة إنجاز تذاكر سكة حديد تجريبية مع بداية الشهر المقبل؛ ليبدأ بعدها التشغيل التجريبي لمنظومة إنتاج تذكرة سكة حديد والدفع الإلكتروني عن طريق مكاتب البريد المختلفة.

كما جرى الاتفاق على التعاون بين الجانبين في مجال عقد دورات تدريبية في مجالات تكنولوجيا المعلومات، لكل الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل في إطار التحول الرقمي والاتجاه نحو استخدام تكنولوجيا المعلومات في كل قطاعات الوزارة، والإعداد لتوقيع بروتوكول للمرحلة الثانية لمشروع البنية المعلوماتية لوزارة النقل، والذي يعد محورا مهما في مجال تكنولوجيا المعلومات يخدم كل هيئات وشركات وزارة النقل.