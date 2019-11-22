زار د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الخميس، جامعة كوفنتري البريطانية، وذلك أثناء زيارته للعاصمة البريطانية لندن، خلال الفترة من 19 وحتى 23 نوفمبر الجاري.

وحرص عبدالغفار على مقابلة أعضاء مجلس أمناء جامعة كوفنتري البريطانية، كما أجرى لقاءا مع د. مارجريت كاسيلي رئيس الجامعة و د. جون لاثام نائب رئيس الجامعة، كما تفقد المعامل ووسائل التعليم والتدريب في الجامعة الأم.

أكد الوزير في لقاءاته على أن الرؤية الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي لعام 2030، تهدف إلى تحسين جودة التعليم العالي، وتحقيق نقلة نوعية في قطاع التعليم، و تزويد الباحثين وأساتذة الجامعات بالمعرفة والأدوات والمهارات التعليمية، التي تمكنهم من إعداد قادة المستقبل، مشيرًا إلى أن الوزارة تسير في تنفيذ خطة متكاملة لتوفير تعليم ذو جودة عالية للطلاب المصريين والأجانب على أرض مصر.

وأضاف الوزير أن جامعة المعرفة الدولية تعتبر ثاني جامعة يتم افتتاحها في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن الجامعات الدولية الجديدة تساهم في تشجيع الطلاب المصريين الراغبين في الدراسة بالخارج لاستكمال تعليمهم الجامعي داخل مصر، وكذلك جذب أعداد من الطلاب الأجانب.

وأوضح الوزير أن مصر تشهد طفرة كبيرة في مجال التعليم العالي من خلال كم المشروعات التي يجري تنفيذها من جامعات جديدة أو من خلال أعمال التطوير للجامعات الموجودة، وأيضا إنشاء فروع لجامعات عالمية، فتقوم بتدريس أحدث المناهج العالمية العلمية لمواكبة احتياجات سوق العمل.

كما حرص الوزير أثناء زيارته للجامعة على تفقد عربة الإسعاف المُستخدمة للتعليم والتدريب العملي لطلاب الجامعة في العلوم الطبية والصحية، للتعرف على أبرز ما يتم تدريسه للطلاب بالخارج، ومعرفة مدى إمكانية نقل تلك الخبرات إلى الجامعات المصرية.

وشاهد عبدالغفار نموذج تعليمي لطائرة، لتعليم طلاب هندسة الطيران، كما شاهد سيارة مسابقة فورميلا، والتي صنعها الطلاب الدارسين للذكاء الاصطناعي.

جدير بالذكر أن زيارة الوزير للمملكة المتحدة شهدت نشاطًا مكثفًا، حيث زار الكلية الملكية للأطباء والجراحين في جلاسجو، كما ألتقى بدكتور فيليب بلاودن رئيس جامعة برمنجهام سيتي، ثم تفقد الوزير جامعة هيرتفوردشاير، والتقى بالدكتور كوينتن ماكيلار رئيس جامعة هيرتفوردشاير، بحضور ممثلي الجامعة، والسفير طارق عادل سفير مصر بالمملكة المتحدة، ثم أجرى مقابلة مع مسئولي شركة سكالا للتدريب، كما عقد عدة لقاءات منها لقاءا مع د.أوليفر تيرنبل رئيس جامعة بانجور، وذلك بحضور د. ريم بهجت المستشار الثقافي المصري ورئيس البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا، وذلك بمقر المكتب الثقافي المصري بلندن، ثم التقى الوزير بممثلي جامعة لندن ساوث بانك، بحضور د. دافيد فينكس رئيس الجامعة، ود. بول ايفي نائب رئيس الجامعة.