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في مثل هذا اليوم.. صدر الإعلان الدستوري 2012 الذي أثار غضبا واسعا

في مثل هذا اليوم.. صدر الإعلان الدستوري 2012 الذي أثار غضبا واسعا

الحكومة تنفي حظر دخول السلع التموينية إلى محافظة شمال سيناء

الحكومة تنفي حظر دخول السلع التموينية إلى محافظة شمال سيناء

الزراعة تنظم مزادا لبيع فائض خيول محطة الزهراء الثلاثاء القادم

الزراعة تنظم مزادا لبيع فائض خيول محطة الزهراء الثلاثاء القادم

القومي للإدارة يبدأ المرحلة الثانية من برنامج تطوير القيادات الحكومية

القومي للإدارة يبدأ المرحلة الثانية من برنامج تطوير القيادات الحكومية

لزيادة سرعة الإنترنت.. استبدال شبكات التليفونات بألياف ضوئية في 6 أكتوبر

لزيادة سرعة الإنترنت.. استبدال شبكات التليفونات بألياف ضوئية في 6 أكتوبر

إصابة 20 متظاهرا بحالات اختناق في بغداد

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أحدهم تبرع بحصالته.. أطفال يدعمون مرضى السرطان بالمصروف والأدعية والورود

أحدهم تبرع بحصالته.. أطفال يدعمون مرضى السرطان بالمصروف والأدعية والورود

تعرف على "البشعة" وحكمها في الإسلام

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"هربت بعد الطلاق".. فتاة الـ17 عاما قتلها والدها وشقيقها لممارستها الرذيلة مع عشيقها

"هربت بعد الطلاق".. فتاة الـ17 عاما قتلها والدها وشقيقها لممارستها الرذيلة مع عشيقها

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