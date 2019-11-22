عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمنظومة الجديدة للمخلفات البلدية الصلبة بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، أشار وزير التنمية المحلية إلى أن برامج منظومة إدارة المخلفات الصلبة 2019-2023 تتضمن ثلاثة برامج؛ يستهدف البرنامج الأول تطوير البنية التحتية، ويقوم على عددٍ من المحاور التي تتمثل في إغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء محطات وسيطة، فضلاً عن إنشاء خلايا دفن صحيّ، إلى جانب رفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة، فيما يتضمن البرنامج الثاني تمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وتمويل عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة، في الوقت الذي اختص فيه البرنامج الثالث بالدعم المؤسسيّ والمجتمعي، والذي يرتكز على عددٍ من المحاور تتمثل في إنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات بالمحافظات، وإعداد قانون موحد للمخلفات الصلبة، فضلا عن إعداد الخطة الاعلامية للتعريف بالمنظومة.

وفيما يتعلق بالبرنامج الأول الخاص بتطوير البنية التحتية، استعرض الوزير عدد مواقع رفع التراكمات والتي بلغت 35 موقعا في 7 محافظات هي؛ البحيرة، الشرقية، الفيوم، بني سويف، الأقصر، أسوان، والغربية، موضحا أن إجمالي كمية المخلفات المخطط رفعها يبلغ 384.3 ألف طن، وأن 20 موقعاً تم استلامها، كما تم الانتهاء من 14موقعاً، وجار الرفع المساحي من باقي المواقع، مشيرا إلى رفع 28 مليون طن مخلفات خلال العام 2018/2019 شاملة 11.5 مليون طن مخلفات تاريخية، ويوجد 15.5 ألف طن جار رفعها بواسطة المحافظات.

وفيما يتعلق بالمحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة، التي تأتي ضمن البرنامج الأول للمنظومة أيضاً، أوضح الوزير أنه تم التعاقد علي جميع المعدات الخاصة بهذه المحطات، وتم البدء في أعمال الإنشاءات بمحطتين، كما تم الانتهاء من التصميم الخاص بثماني محطات أخرى، فضلا عن أنه جار تسليم الأرض لخمسة مواقع، أما بخصوص المحطات الوسيطة المتحركة فسيكون هناك 4 محطات في القاهرة ومحطتان في الإسماعيلية ومحطة واحدة في دمياط.

وبالنسبة إلى خلايا الدفن الصحي، جرى الإشارة إلى أن إجمالي خلايا الدفن خلال المرحلة الأولى يبلغ 26 خلية دفن، منوها بأنه جرى الانتهاء من تصميم 6 خلايا دفن وجار الاعتماد من استشاري وزارة البيئة، إلى جانل استلام الموقع وعمل الرفع المساحي والجسات لـ 14 خلية دفن، كما جرى استلام الموقع وعمل الرفع المساحي لـ 3 خلايا دفن، وجار استلام الموقع لـ 3 خلايا أخرى.

وفيما يتعلق بمصانع تدوير المخلفات، فيجري العمل على رفع كفاءة مصنع دفرة(صيانة خطوط) بتكلفة 43,671 مليون جنيه، وإنشاء خط جديد بمدينة المحلة بتكلفة 87,5 مليون جنيه، وإنشاء خط جديد بقرية تونة الجبل بمحافظة المنيا بقيمة 89,6 مليون جنيه.

كما جرى استعراض الموقف التنفيذي لبرنامج تمويل عقود تشغيل الجمع والنقل ونظافة الشوارع وإدارة المحطات الوسيطة، وعقود تشغيل عمليات المعالجة والتخلص النهائي.

كما جرى الإشارة إلى موقف التفاوض مع شركات النظافة بمحافظة القاهرة، وفي هذا الصدد أعدت وزارة التنمية المحلية كراسات الشروط والمواصفات بالتنسيق مع وزارة البيئة وهيئة نظافة وتجميل القاهرة، وتم تسليم نسخة للتحالفات والشركات المتقدمة لمحافظة القاهرة، إلى جانب تلقي العروض الفنية والمالية، وتشكيل لجنة لفحص العروض الفنية المُقدمة من الشركات والتحالفات لتنفيذ خدمات منظومة النظافة، وتم عقد لقاءات مع رؤساء وممثلي الشركات المقبولة فنياً.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للبرنامج الثالث الخاص بالدعم المؤسسي والمجتمعي، حيث جرى إنشاء وحدة مركزية تنفيذية بوزارة التنمية المحلية لإدارة ومتابعة تنفيذ منظومة المخلفات الجديدة بالتنسيق مع الوحدات التابعة في المحافظات وتم إعداد الشروط المرجعية الخاصة بالوحدة، ورفعها علي الموقع الرسمي للوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية OUDA، متضمناً مهام ومسؤوليات مديري الوحدات وفقا للهيكل المؤسسي.

وفيما يتعلق بخطة التوعية المجتمعية، نفذت وزارة التنمية المحلية عدة مبادرات في المحافظات منها؛ "هنجملها بسواعد شبابها" ( زراعة 73500 شجرة في 11 محافظة)، والتوعية في المدارس، وإشراك ذوي القدرات الخاصة، ومجلس إدارة الشارع ، وتوعية المواطنين من خلال إقامة 6069 ندوة، ومبادرة صوتك مسموع.

ونفذت وزارة البيئة حملة وطنية لمنظومة النظافة تتضمن عدة مبادرات يتم تنفيذها حالياً مثل مبادرة (طرق الأبواب) بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، ومبادرة (انتي البداية) لتدوير زيت الطعام المستخدم، بالإضافة إلى إشراك الفنانين ولاعبي الكرة في حملات التوعية، وتنفيذ حملات توعية لأطفال المدارس.

كما وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة يهدف إلى مشاركة المرأة في منظومة إدارة المخلفات ونشر استخدام الطاقة الحيوية وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، إلى جانب توعية المرأة بالقضايا البيئية وتأثيرها على صحة المرأة وأسرتها، وسيتم التنفيذ بمحافظتي الجيزة والفيوم اعتباراً من أول ديسمبر 2019.

وتتبنى الوزارات المعنية حملات إعلامية لإبراز مبادرات دعم المنظومة الجديدة ونشر الوعي البيئي مثل مبادرة التشجير ونشر صناديق القمامة بالمدارس والجامعات، ونشر الوعي البيئي للحث على عدم إلقاء القمامة في الشارع والتشجيع على الفصل من المنبع، والتوعية بالحفاظ على الموارد الطبيعية، ونشر ثقافة المُشاركة والمنفعة العامة للجميع وتشجيع ورعاية مبادرات الشباب، وإبراز أهمية منظومة المُخلفات الجديدة المنتظر أن تساهم في تقليل تكلفة التدهور البيئي بنسبة 54%، وجذب الاستثمارات وتوفير نحو 1.25 مليون فرصة عمل ، وتوفير بيئة صحية أفضل للمواطنين.