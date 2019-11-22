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لزيادة سرعة الإنترنت.. استبدال شبكات التليفونات بألياف ضوئية في 6 أكتوبر

لزيادة سرعة الإنترنت.. استبدال شبكات التليفونات بألياف ضوئية في 6 أكتوبر

إصابة 20 متظاهرا بحالات اختناق في بغداد

إصابة 20 متظاهرا بحالات اختناق في بغداد

انتهاء ورشة عمل "صنع في أفريقيا" وتحقيق تعاون صناعي أبرز التوصيات

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عاجل.. رئيس الوزراء يلتقي غادة والى ويهنئها بمنصبها الأممي الجديد

عاجل.. رئيس الوزراء يلتقي غادة والى ويهنئها بمنصبها الأممي الجديد

محافظ قنا ورئيس "التخطيط العمراني" يناقشان المخطط الاستراتيجي للمحافظة

محافظ قنا ورئيس "التخطيط العمراني" يناقشان المخطط الاستراتيجي للمحافظة

إنهاء مؤتمر طبي في الدقهلية بعد رفع لافتة لحزب سياسي بداخله واعترض آخر

إنهاء مؤتمر طبي في الدقهلية بعد رفع لافتة لحزب سياسي بداخله واعترض آخر

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تعرف على "البشعة" وحكمها في الإسلام

تعرف على "البشعة" وحكمها في الإسلام

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"هربت بعد الطلاق".. فتاة الـ17 عاما قتلها والدها وشقيقها لممارستها الرذيلة مع عشيقها

"هربت بعد الطلاق".. فتاة الـ17 عاما قتلها والدها وشقيقها لممارستها الرذيلة مع عشيقها

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