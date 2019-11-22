غادة والي تحتل قمة تريندات جوجل بعد اختيارها وكيلًا لسكرتير الأمم المتحدة

تقدم "الوطن" لقرائها خدمة تتضمن أبرز ما بحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الماضية.

واحتلت الدكتورة غادة والي قائمة تريندات جوجل بعد ساعات من إعلان اختيارها لمنصب دولي بمنظمة الأمم المتحدة.

هنأ محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030، الوزيرة غادة والي لتوليها منصب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.

النائب الأول لرئيس البنك الدولي يهنئ غادة والي بمنصبها الجديد

أعلنت الأمم المتحدة، أن الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ستتولي منصب المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "UNODC" والمديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا "UNOV".

كيف تم اختيار غادة والي لتولي منصبها الجديد في الأمم المتحدة؟

منذ أن تولت غادة والي، حقبة وزارة التضامن الاجتماعي، حملت على عاتقها، تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج لخدمة ورعاية المواطنين، وأصبحت تلك المشروعات، عنصرًا مهمًا في حياة العديد من المواطنين.

ترصد"الوطن"، أبرز إنجازات وزارة التضامن الاجتماعي خلال تولي غادة والي رئاستها.

من حياة كريمة لـ"عطاء".. أبرز محطات غادة والي في وزارة التضامن

كشف مصدر مسؤول بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزيرة الدكتورة غادة والي مستمرة في منصبها حتى يناير المقبل، موعد استلام مهام عملها الدولي الجديد، أو التعديل الوزاري أيهما أقرب.

مصدر بـ"التضامن": غادة والي مستمرة في عملها حتى يناير أو التعديل الوزاري

لقبت بالمرأة الحديدية، داخل ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي، نظرًا لنشاطها وعملها الدؤوب، وإنجازها لمختلف الملفات، التي أُسندت إليها، وقدرتها على القيام بأعباء الوزارة، فضلا عن انحيازها إلى محدودي الدخل والفقراء.

غادة والي .. وزيرة الغلابة في مهمة جديدة

رحبت وزارة الخارجية بما أعلنته الأمم المتحدة، اليوم، حول قرار السكرتير العام أنطونيو جوتيريش، باختيار الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.

"الخارجية" ترحب باختيار غادة والي وكيلا للسكرتير العام بالأمم المتحدة

أعلنت الأمم المتحدة، قبل قليل، اختيار غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.

مساعد وزيرة التضامن: اختيار والي لمنصب أممي فخر لمصر والعرب