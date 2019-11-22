شنت مديرية أمن القليوبية حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ أحكام جنائية منهم هارب من 160حكم بالحبس.

تلقى اللواء طارق عجي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إسماعيل عبدالله ، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بقيام وحدة مباحث القسم برئاسة المقدم محمد الشاذلي، رئيس المباحث، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ، أحكام قضائية.

تم خلال الحملة ضبط عدد من المخالفين منهم "ضبط م م م" 46 عاما بدون عمل المطلوب التنفيذ عليه في 160 حكم منها 105 حبس و55 غرامة وجرى تحويله للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.