أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، صدور العدد الثاني من المجلة الدولية لجامعة القاهرة في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية "JHASS".

"JHASS" مجلة دولية تصدر باللغة الإنجليزية بالتعاون مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية إيمرالد "Emerald"، حيث تهتم المجلة بالأبحاث التي توضح كيفية تطبيق العلوم الإنسانية والاجتماعية للمساعدة في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمع بشكل عام، وفي رفاهية المواطنين بشكل خاص.

وقال الخشت، إن مجلة JHASS منذ صدورها تشهد إقبالاً متزايدًا من باحثين من مختلف أنحاء العالم، لطلب النشر بها، مشيرًا إلى أن العدد الثاني من المجلة يتضمن مقالات لباحثين أجانب، وهو ما يؤكد أن إصدار المجلة كان خطوة جادة نحو العالمية التي تسعى إليها الجامعة خلال الفترة الحالية، ويسهم في رفع ترتيبها في التصنيفات الدولية.

وأوضح أن اهتمام الجامعة بالمجلة الدولية في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، نظرًا لأن غالبية الكليات النظرية خارج التصنيفات الدولية وهو ما يعد أزمة حقيقية بسبب عدم وجود نشر دولي في هذه التخصصات، مؤكدًا أنه كان علينا إيجاد حل ليس لجامعة القاهرة وحسب، وإنما لجميع الجامعات المصرية والعربية، وهو ما نجحنا فيه مؤخرًا من خلال توقيع اتفاقية مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية "إيمرالد"، لإصدار أول مجلة بحثية دولية في العلوم الإنسانية والاجتماعية.

يتضمن العدد الثاني من مجلة "JHASS" ست مقالات أكاديمية حيث جاء البحث الافتتاحي للعدد بقلم النائب الأول لرئيس البنك الدولي ووزير الاستثمار الأسبق الدكتور محمود محي الدين، بمشاركة الباحثين خالد حسين، وأحمد رستم، بعنوان: "التنمية المالية والنمو الاقتصادي في مصر"، وتناول من خلاله الباحثون مناقشة تطور القطاع المصرفي المصري والاتجاهات الرئيسة في التنمية المالية في مصر؛ بهدف دراسة العلاقة بين تطور القطاع المالي والنمو الاقتصادي في مصر بين عامي 1980 و 2016 بشكل تجريبي.

في حين تناولت البحوث الخمسة الأخرى موضوعات: "استخدام علم الإحصاء في مجال العلوم الاجتماعية" للباحث اليوناني بيتروس مارافيلاكس، و"دراسة نوعية لسلوك الاستهلاك المستدام في الحضر والريف لمستهلكي الطاقة والمياه في مصر" للباحثة أمنية مرزوق، و"انتشار السلوكيات الساعية إلى الحصول على الرعاية وتكلفة العلاج لأمراض الأطفال الرضع في ولاية كارناتاكا في الهند" لثلاثة باحثين هنديين هم: جاويد جولانداج و ماليكارجون كامبلي و جيوتي هالاد. و"تحديد الجهات الفاعلة الرئيسية في الأزمة الدولية باستخدام التحليل الشبكي الديناميكي" للباحثتين أميرة تاوضرس وسالي سليمان، و"استخدام العلامة التجارية الوطنية والضرورة الاستراتيجية لتحقيق القدرة التنافسية المستدامة للسوق" للباحثين صلاح حسن وعبير محروس.