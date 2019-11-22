اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي 9 أشخاص ينتمون لتنظيم "حزب التحرير"، المحظور في روسيا.

وذكر الأمن الروسي، في بيان اليوم، أن هؤلاء الأشخاص مارسوا أنشطة غير دستورية تهدف إلى الإطاحة بالسلطة الحالية في روسيا باستخدام القوة، مشيرا إلى أن عملية الاعتقال جرت في إطار عملية خاصة في مدينة موسكو وجمهورية تتارستان وإقليم تيومين في منطقة جبال الأورال.

وأضاف أن المعتقلين شكلوا شبكات إرهابية مغلقة في مناطق روسية وتمويل أنشطة مخالفة للقانون ونشر الأيديولوجية الإرهابية، وقاموا بتجنيد مجموعة من السكان في صفوفهم.

وأوضح الأمن الروسي أنه ثبت أن المقبوض عليهم قاموا بأنشطة غير دستورية تقوم على مبدأ إنشاء ما يسمى بـ "الخلافة العالمية" وتدمير مؤسسات المجتمع العلماني والإطاحة بالسلطة الحالية باستخدام القوة، لافتا إلى أنه أثناء اعتقال هذه المجموعة الإرهابية وجد في حوزتهم مواد دعائية محظورة في روسيا.

وفي سياق آخر، أعلنت الهيئة الروسية للرقابة الغذائية، عن تعزيز مراقبة معدلات الإشعاع في المناطق الحدودية الشرقية.

وربطت الهيئة الروسية الإجراء الذي اتخذته بما ورد من معلومات من "الشبكة العالمية للمراقبة البيئية" في بحر الصين الجنوبي، عن تسجيل ارتفاع في مستويات الإشعاع على خلفية حادث إشعاعي مجهول.

وأكدت الهيئة عدم وجود تهديد بتأثيرات سلبية على سكان روسيا الاتحادية، مشيرة إلى أن الوضع يبقى تحت السيطرة.