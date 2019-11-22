حذرت الخارجية الروسية من مغبة استئناف القتال شرق الفرات في سوريا، مشيرة إلى أن ذلك يهدد بانبعاث تنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وقال أوليج سيرومولوتوف، نائب وزير الخارجية الروسي، في حديث لوكالة "نوفوستي"، أمس، إن فرار مئات إرهابيي "داعش" من السجون نتيجة العملية التركية شمال شرق سوريا، يثير قلقا بالغا لدى روسيا، لا سيما نظرا إلى إمكانية أن يساعد هؤلاء في استعادة التنظيم الإرهابي قدرته القتالية.

وأضاف: "لقد أصبح كل هذا ممكنا بسبب تصعيد التوتر شرق الفرات وبسبب الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي في سوريا، كما كان تأجيج التناقضات العرقية الطائفية من أسباب زعزعة الاستقرار هناك".

واعتبر أن تحييد هذا الخطر يتطلب قبل كل شيء "منع استئناف القتال" في المنطقة والمساعدة في استعادة سيادة سوريا ووحدة أراضيها"، مضيفا أن "هذا هو هدف المذكرة الروسية التركية المبرمة في 22 أكتوبر، والمستمر تنفيذها".