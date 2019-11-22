قتل منذ قليل متظاهر برصاص قوات الأمن العراقي، في شارع الرشيد بالعاصمة بغداد، وذلك وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

تطورت الاحتجاجات في العراق بين المتظاهرين وقوات الامن، حيث أصيب 20 متظاهرا بحالات اختناق عند جسر الأحرار في بغداد، وذلك إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع من قبل قوات مكافحة الشغب العراقية باتجاه المتظاهرين عند جسر الأحرار في بغداد.

وتهز احتجاجات انطلقت منذ الأول من أكتوبر، بغداد وبعض مدن جنوب العراق، مطالبة بـ"اسقاط النظام" والقيام بإصلاحات واسعة، متهمة الطبقة السياسية بـ"الفساد" و"الفشل" في إدارة البلاد، وقتل أكثر من 330 شخصاً، غالبيتهم متظاهرون، منذ بدء موجة الاحتجاجات.