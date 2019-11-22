أورمان المنوفية: علاج 603 مرضى بالمجان خلال نوفمبر

صرح عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، أنه جرى تنظيم ثلاث رحلات قوافل طبية للعلاج الجاد بالمستشفى الجامعي بشبين الكوم خلال شهر نوفمبر الجاري، حيث جرى توقيع الكشف الطبي على 603 مرضى بالمجان مع إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة.

من جانبه أكد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية على أهمية دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين والتخفيف عنهم، مؤكداً على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية و منظمات المجتمع المدني لدورها الفعال في خدمة المجتمع.