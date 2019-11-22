الدولار يفقد 3 قروش.. والذهب يتراجع جنيها خلال أسبوع

فقد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 3 قروش خلال 7 أيام، ليباع بـ16.05مقابل 16.08 جنيه في 16 بنكا، هي: "الأهلي المصري - مصر - الأهلي المتحد - كريدي أجريكول - المصري الخليجي - مصر إيران للتنمية - المصرف المتحد - عودة - المصري لتنمية الصادرات - الاستثمار العربي - العقاري المصري العربي - الإمارات دبي الوطني - أبوظبي الأول - المصرف العربي الدولي - التعمير والإسكان - قطر الوطني - hsbc".

فيما فقدت أعيرة الذهب جنيها وسط حالة من التذبذب ليباع عيار 24 بـ762 جنيها مقابل 763 جنيها، الأسبوع الماضي، وبيع عيار 21 بـ667 جنيها، ويباع عيار 18 بـ572 جنيها، والجنيه الذهب يباع بـ5 آلاف و33 جنيها.