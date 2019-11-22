أعلنت الشركة الوطنية القابضة "مصر للطيران"، أنها ستقوم بدور الناقل الرسمي لمنتدى "أفريقيا 2019"، الذي يعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة يومي 22 و23 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يعد منتدى "أفريقيا 2019" أكبر ملتقى للاستثمار في أفريقيا، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء ورجال الأعمال من مختلف الدول الأفريقية، ونحو 2000 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين، وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة، ومن جميع أنحاء العالم.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، منتدى "أفريقيا 2019"، أكبر ملتقى للاستثمار بأفريقيا، في العاصمة الإدارية الجديدة.