ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الجمعة، القبض على 8 عاطلين، لارتكابهم أعمال البلطجة وفرض الإتاوات ومزاولة مهنة سايس أمام كليات جامعة بنها دون ترخيص، وجرى التحفظ على المتهمين وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، بشن ضباط مباحث المرور بقيادة العقيد عبدالعظيم محمد حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وممارسي قضايا البلطجة وفرض الإتاوات أمام جامعة بنها، وموقف كفر الجزار، ومنطقة التمثال والمنشية.

وأسفرت الحملة عن ضبط "مرزوق.م .ع"، 35 سنة، عاطل، و"أحمد.غ.ا"، 50 سنة، عاطل، و"إيهاب.ع .م"، 39 سنة، عاطل، و"محمد.ع.ح" 36سنة، عاطل، و"أحمد.م.ج" 36 سنة، عاطل، و"إبراهيم.م .م" 52 سنة، عاطل، و"السيد.ع.م" 36 سنة، عاطل، و"أحمد.ع.ا" 32 سنة، عاطل، وجميعهم مقيمين ببنها.

وجرى تحرر المحاضر اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.