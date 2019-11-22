مخرجة فيلم "عالم الخيال": قدمنا الكوميديا السوداء عن الهبوط على القمر

قالت المخرجة الإندونيسية اسمرا خلال ندوة فيلمها "عالم الخيال" الذي عرض في مركز الإبداع ضمت فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي، إن هدفها من الفيلم هو تقديم فيلم عن حقيقة الهبوط على القمر 1960، مشيرة إلى أن الفيلم قدم الكوميديا السوداء وتوضيح حقيقة بيع الرئيس الأمريكي، في ذلك لوقت لرئيس إندونيسيا قطعة من أرض القمر، موضحة أن إندونيسيا عانت كثيرا خلال حكم الرئيس سوكارنو.

وكانت انطلقت فعاليات الدورة الواحدة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، بدار الأوبرا المصرية، التي استعدت بشكل خاص لاستقبال هذا الحدث، بإنشاء مسرح خاص لاستقبال الفعاليات التي تستمر على مدار 9 أيام.