ينطلق اليوم.. عروض فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح

ينتظر جمهور مهرجان المعاصر والتجريبي بدورته الـ26 اليوم، 5 عروض مسرحية يبدأ عرضها الخامسة مساء، بعرض "جزء من الفانية" لدولة الكويت، وذلك على مسرح البالون بالعجوزة.

وفي السابعة مساءً يشهد الجمهور 3 عروض هي "traditional meet urban" لدولة الكونغو على المسرح العائم الصغير، و"The Miser" لدولة كوسوفو على مسرح مركز الهناجر للفنون.

كما يجرى عرض المسرحية المصرية "بهية" على مسرح الجمهورية، كما يقدم في التاسعة مساء عرض "The Dream Hospice" لدولة البرازيل وذلك على مسرح السلام.

يذكر أن المهرجان يحظى بمشاركة 22 عرضا مسرحيا إضافة لـ6 ورش ومحاضرات عملية على عناصر العرض المسرحي لمبدعين دوليين، ويشهد عودة الإصدارات المطبوعة، وتستمر الفعاليات حتى 19 سبتمبر الجاري.