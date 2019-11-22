حصلت "الوطن" على عدد من الصور والرسومات الهندسية للقمر الصناعي "طيبة- 1"، المخصص لتكنولوجيا الاتصالات، المقرر إطلاقه الساعة 11 مساء اليوم، من قاعدة الإطلاق بمدينة "كورو" بإقليم "جويانا الفرنسية" في أمريكا الجنوبية.

كان مجلس الوزراء أعلن عن إطلاق القمر الصناعي "طيبة-1"، لخدمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، اليوم.

وقال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن هناك فريقاً مصرياً كاملاً يتابع عملية الإطلاق بالتعاون مع شركة "آريان سبيس" الفرنسية على صاروخ الإطلاق "آريان-5"، من قاعدة الإطلاق بمدينة كورو بإقليم جويانا الواقع على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية.

وأوضح القوصي أن وزن القمر الصناعي يبلغ 5600 كيلوجرام، وأنه سيكون موجوداً في مدار فوق خط الاستواء (35.5 شرقا)، لافتا إلى أن مكانه ثابت باسم مصر، ويمثل امتدادا لأرض مصر في الفضاء، وتحميه الأمم المتحدة بالمعاهدات والقوانين الدولية، وسيعمل على النطاق الترددي "كا باند" واسع النطاق.