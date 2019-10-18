أكد وزير الاتصالات أن الوزارة تعمل مع وزارة التعليم العالي على إنشاء أول جامعة في مصر وفي منطقة الشرق الأوسط متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العاصمة الإدارية الجديدة، وستكون جاهزة لاستقبال أول دفعة من الطلبة في 2020، وهي متخصصة في الذكاء الاصطناعي والروبوت وعلوم البيانات وتصميم الإلكترونيات والبرامج المدمجة والأمن السيبراني.

وأضاف الوزير، خلال حواره في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، على شاشة "DMC"، أن جامعة الاتصالات والذكاء الاصطناعي في العاصمة الجديدة من شأنها أن تنقل صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نقلة حضارية إلى وضع أفضل، موضحًا أن الوزارة في نفس الوقت تسعى إلى رعاية الإبداع وتشجيع الفكر الخلاق.

وأوضح وزير الاتصالات أن العمل الابتكاري أمر في منتهى الأهمية، حيث تقوم الوزارة بدعم ورعاية الإبداع من خلال خطوات منها مُعسكرات العصف الفكري، وإتاحة أفكار جديدة لبرامج لها قيمة يمكن تسويقها.