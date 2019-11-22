ينطلق المؤتمر الرابع للمنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي تحت عنوان "الشفافية والمسؤولية المجتمعية في عالم الذكاء الاصطناعي"، الثلاثاء المقبل، تحت رعاية الدكتور محمد سعيد العصار وزير الإنتاج الحربي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وبرئاسة شرفية للدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق، والدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي الأسبق، كما سيكون ضيف شرف المؤتمر العالم الدكتور إبراهيم سمك رائد الطاقة النظيفة في أوروبا وأول من أدخل الطاقة الشمسية في ألمانيا.

وقال الدكتور علاء رزق رئيس المؤتمر، إن المؤتمر يأتي في إطار اهتمام الدولة بالتحول الرقمي وإحداث طفرة تكنولوجية ومعرفية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ذلك في ظل ما تشهده الساحة المحلية والدولية من أحداث متغيرة ومتلاحقة وتطورات على كافة الأصعدة بخاصة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، حيث تحتل العدالة الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية مكانة عالية في اقتصاديات الدول، فضلا عن ما تواجهه الدولة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030 وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لاتباع أحدث التقنيات العالمية لتنفيذ الانتقال إلى العاصمة الإدارية والتحول الرقمي لجميع الهيئات والوزارات بهدف تحسين الأداء.

ومن جانبه قال الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات الأسبق الرئيس الشرفي للمؤتمر، إن المؤتمر يأتي في إطار تحول الدولة نحو الحكومة الرقمية وفي إطار تنفيذ استراتيجية التنمية 2030 حيث يناقش أربعة محاور رئيسية، موضحا أن الأول يتمثل في الشفافية والذكاء الاصطناعى ودورهما فى اتخاذ القرارت ويشمل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الشفافية ودور الشفافية في تعزيز الحوكمة العصرية ودور الشفافية والإعلام في تعزيز بناء القيادات والإعلام وبناء المجتمع العصري ودور المؤسسات الحكومية في تعزيز التحول نحو الذكاء الإصطناعي (تعليم - صحة – بنوك).

وتابع "عثمان"، أن المحور الثاني، سيكون عن "المرأة ومنظمات العمل الأهلي والدور التنموي لمكافحة الفساد في ظل الذكاء الاصطناعي، ويرأسه الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والسفيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان الأسبق، ويشمل منظمات العمل الأهلي ودورها في مكافحة الفساد، والمرأة المصرية ودورها في تحقيق التنمية المجتمعية (المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نموذجا) في ظل تطبيق الذكاء الاصطناعى.

والطاقة والبيئة والتنمية المجتمعية فى عالم الذكاء الاصطناعى فى ظل الاستراتيجية 2030 والمرأة المصرية ودورها في تحقيق التنمية المجتمعية والشفافية لمكافحة الفساد.

أما المحور الثالث فسيكون: "الذكاء الاصطناعي" ويناقش، الفرص، والتحديات، والمخاطر وأجندتي مصر 2030 وأفريقيا 2063 فرص وتحديات وحروب الجيل الرابع في عصر الفضاء الإلكترونى وبرنامج الإصلاح الاقتصادى في ظل الأزمات والمخاطر المحتملة.. نماذج ورؤى. والثورة الصناعية الرابعة وعملية التحول نحو مجتمع الرفاهية والفكر الاقتصادي ودوره في تحقيق العدالة الاجتماعية، ويرأس هذه الجلسة المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق وعدد من المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال اللواء الدكتور خالد إسماعيل نائب رئيس المؤتمر، إن المحور الرابع يشمل استراتيجية هندسة وبناء مجتمع الذكاء الاصطناعي في مصر ويتناول التنمية البشرية والصناعية والجغرافية كأساس لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي وتعبئة وتمكين القطاعات الحكومية لتعزيز التنمية المستدامة.

واستخدام واستيعاب الذكاء الاصطناعي للوصول لأهداف واجبة التحقيق، وأنسب الحلول لبناء مجتمع قادر على استيعاب الذكاء الاصطناعي بنماذج دولية.

وذكرت الدكتورة منى زكي أستاذ الفكر الاستراتيجى ورئيس مؤسسة القوى الناعمة ضيفة شرف المؤتمر، أن الدولة تتجه نحو التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومناقشة دور المؤسسات الحكومية في تحقيق الشفافية في ظل عالم الذكاء الاصطناعي، بهدف تحقيق الشفافية والقضاء على الفساد وهو ما جعل مصر تتقدم 12 مركزا في تقرير الشفافية الدولية، وتقدم الحكومة معظم خدماتها عبر البوابة الالكترونية بما فيها طرح المناقصات.

وأوضحت "زكي"، أن التحول الرقمي أحد أهم معايير الشفافية كما تؤدي المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص دورا كبيرا في مساندة جهود الدولة نحو المسئولية المجتمعية بما يزيد من شبكة الأمان الاجتماعي وبحد من الفقر لهذا يعقد المؤتمر الرابع للمنتدى.

وقالت الكاتبة الصحفية الدكتورة سامية أبو النصر مقرر عام المؤتمر، إن المؤتمر يهدف مناقشة دور الحكومة ومؤسساتها وأجهزتها المختلفة في استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحقيق الشفافية والعدالة الاقتصادية، ودور التحول الرقمى في مجالات التعليم والصحة والبيئة والتصنيع ويستعرض المؤتمر المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص والجمعيات الأهلية كما يناقش دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق الشفافية والتقدم الاقتصادي كما يتناول دور المرأة المجتمعي والتنموي وفرص التمكين، وسوف يحضر المؤتمر عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في مجال الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات وعدد من أعضاء مجلس النواب.