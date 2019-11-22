نصر: اتفاقيات لتعميق الشراكات بالقارة على هامش "أفريقيا 2019"

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن العام الجاري شهد تنفيذ أكثر من 154 مشروعًا على أرض الواقع، في مجالات: البنية الأساسية، النقل، الطاقة الجديدة والمتجددة، الزراعة، والاستثمار في رأس المال البشري.

وأضافت نصر، خلال فعاليات مؤتمر "أفريقيا 2019"، المقام تحت عنوان "استثمر في أفريقيا"، أن منتدى أفريقيا هذا العام يشهد توقيع عددا من الاتفاقيات لتعميق الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، والإعلان عن ضخ استثمارات جديدة في قارة أفريقيا.

وتابعت: "في ظروف دولية استثنائية تلقي بآثارها السلبية على حركة الاستثمار العالمية، تأتي أهمية عقد هذا المنتدى، لبناء خطوات عملية لزيادة التدفقات إلى أفريقيا، إيمانا بدور القطاع الخاص في توفير فرص العمل، وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى معيشة المواطنين".

مؤتمر "أفريقيا 2019" تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، في العاصمة الإدارية الجديدة.

تنعقد الفعاليات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية، بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية.