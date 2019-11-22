ألقت عاملة بنفسها من بلكونة منزلها بالدور الثالث إثر خلافات عائلية مع زوجها ببنها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغا لمركز بنها بسقوط عاملة من الدور الثالث وإصابتها.

وأوضحت التحريات أن الزوجه "شيماء ن ع 37 سنة"عامله بمستشفى بنها الجامعي، ألقت بنفسها من بلكونه مسكنها بالدور الثالث على بسبب خلافات عائلية مع زوجها ،ويدعي "علي أ ع 44 سنة" قهوجي.

وبسؤال أبنائها وعدد 2 من الجيران رددوا ذات المضمون، حيث نتج عن ذلك إصابتها بكسر في الفقرة القطنية الأولى وفقدان الإحساس بالطرفيين السفليين وكسر بكعب القدمين وخلع بمفصل الكوع الأيسر وارتشاح بالبطن.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.