استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، ناصر بوريطة، وزير خارجية المملكة المغربية، على هامش مؤتمر "أفريقيا للاستثمار 2019" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأِشار الرئيس السيسى إلى حرص مصر على الدفع قدما بأطر التعاون الثنائي مع المغرب على شتى الأصعدة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات في كل المجالات والانطلاق بها إلى آفاق أرحب وأوسع تتناسب مع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه؛ نقل الوزير المغربي تحيات الملك محمد السادس إلى الرئيس، مؤكدا اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط وعلاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي.