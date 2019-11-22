ألقت الدكتورة نادية عبد الله، عميدة كلية التمريض بجامعة جنوب الوادي، محاضرة حول "إدارة الوقت"، وذلك لعدد من الأطباء والممرضين بمستشفى الأقصر الدولي، بحضور العديد من أعضاء هيئة التمريض وجرى توضيح قيمة وحسن إدارة الوقت وأهميته فى تحسين الخدمة التمريضية المقدمة للمرضى.

وجاءت تلك المحاضرة لفريق المستشفى، في إطار التعاون بين جامعة جنوب الوادي ومستشفى الأقصر الدولي، وبرعاية الدكتور إسماعيل العربي مدير عام مستشفى الأقصر، لرفع كفاءة مستوى العاملين بالمستشفى استعداداً لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل مطلع العام المقبل.