أقدم سائق «توك توك» على الانتحار حرقاً، بسكب البنزين على نفسه وإشعال النيران فى جسده، أمس، إثر منعه من دخول المنزل من قِبل والدته، بسبب اعتياده على العودة فى أوقات متأخرة، ما تسبب فى إصابته بحروق متفرقة بنسبة وصلت إلى 80%، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بنى سويف، تلقى إخطاراً من مأمور قسم شرطة بنى سويف، بورود إشارة من المستشفى التخصصى بوصول «أحمد م.أ»، 21 عاماً، سائق «توك توك»، مقيم بحى الجزيرة المرتفعة دائرة القسم، مصاباً بحروق متفرقة فى الجسم بنسبة 80% بالرأس والوجه والأيدى ومناطق مختلفة من الجسم.

الأم: "اعتاد السهر والعودة فى أوقات متأخرة"

وكشفت التحريات الأولية حدوث مشادات متكررة بين المصاب ووالدته بسبب اعتياده السهر وعودته المتأخرة للمنزل، وفى آخر مرة قررت منعه من دخول المنزل، إلا أنه سكب على جسده بنزين وأحدث إصابته بحروق.

وقالت والدة المصاب وتدعى «عزة م.م»، 41 عاماً، ربة منزل، مقيمة بحى الجزيرة المرتفعة، إن مشادة كلامية حدثت بينهما، أغلقت على أثرها باب المنزل لمنعه من الدخول، فقام بإشعال النيران فى جسده ما تسبب فى إصابته، وبينت التحريات الأولية أن المصاب سبق اتهامه فى عدد 10 قضايا بينها قضايا مخدرات، وشروع فى قتل، وسرقة، وسلاح أبيض، وتحرر المحضر رقم 18268 جنح قسم شرطة بنى سويف.