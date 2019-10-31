لقي سائق توك توك مصرعه، وأصيب مرافقه في حادث تصادم مع جرار زراعي، بطريق "زفتى- شبرا ملس" بمحافظة الغربية، بسبب السرعة الزائدة، ونقلت سيارة الإسعاف الضحية والمصاب إلى طوارئ مستشفى زفتى.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير مباحث المديرية يفيد بورود إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين جرار زراعي مع توك توك، على طريق "زفتى- شبرا ملس"، على الفور انتقل ضباط مباحث مركز زفتى ومباحث المرور، حيث أكدت المعانية الأولية عن مصرع قائد التوك توك، وإصابة مرافقة، وتم رفع الحطام لعودة حركة السيارات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة واستعجال تقرير المرور والطب الشرعي لبيان سبب الحادث.