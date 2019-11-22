أعلن «مؤشر الإرهاب العالمى 2019» نجاح أجهزة الأمن المصرية «القوات المسلحة والشرطة» فى تحقيق أكبر معدل عالمى فى انحصار عدد ضحايا الحوادث والعمليات الإرهابية بنسبة وصلت إلى 90% خلال عام واحد فقط.

مؤشر الإرهاب: "عملية سيناء" خفضت نشاط التكفيريين

وأكد المؤشر أن الأجهزة الأمنية المعنية نجحت من خلال العملية الشاملة «سيناء 2018» فى خفض عدد الوفيات خلال عام 2018، بمعدل 592 فرداً، مقارنة بمعدل الوفيات الناجمة عن العمليات الإرهابية فى عام 2017، بمعدل انخفاض يُناهز 90%.

وأرجعت نتائج المؤشر، التى حصلت «الوطن» على نسخة منها، انخفاض معدلات الوفيات فى مصر جراء الحوادث الإرهابية إلى الجهود الكبيرة للقوات المسلحة فى مواجهة الإرهاب فى سيناء، حيث انخفض نشاط العناصر التكفيرية، بشكل ملحوظ بعد العمليات الناجحة للجيش والشرطة ضد العناصر الإرهابية.

وأشار «المؤشر» إلى أن عدد العمليات الإرهابية انخفض خلال عام واحد بنسبة 375.5%، مؤكداً تهاوى عدد العمليات الإرهابية فى مصر من 169 عملية إرهابية إلى 45 عملية فقط نتيجة زيادة نشاط مكافحة التنظيمات الإرهابية فى سيناء، وتحديداً ضد العناصر التكفيرية.

يذكر أن تقرير «مؤشر الإرهاب العالمى»، تقرير ذو مصداقية دولية واسعة، ويصدر عن معهد الاقتصاد والسلام، الذى يتخذ من مدينة سيدنى الأسترالية مقراً رئيسياً له، كما توجد له أفرع فى أمريكا والمكسيك وبلجيكا وزامبيا، ويتعاون مع مجموعة واسعة من المنظمات والمؤسسات الدولية والحكومات فى مجال دراسات وتقارير نشر السلام وآثار الإرهاب.