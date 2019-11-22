فى أحد أعرق شوارع القاهرة القديمة وميدان أحمد بن طولون بحى السيدة زينب، اجتمع لاعبو العالم لرفع الأثقال من المكفوفين، لا للتنافس، وإنما لتفقد متحف جاير أندرسون، الذى يتكون من بيتين أدرجا ضمن الآثار الإسلامية النادرة والثمينة، حيث ينتميان إلى العصرين المملوكى والعثمانى، وبهما مقتنيات أثرية إسلامية وفرعونية وآسيوية.

الجولة السياحية تأتى على هامش استضافة مصر لبطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين رقم (14)، وبطولة الأمم الأفريقية الأولى لرفع الأثقال أيضاً، التى أقيمت فى الفترة من 15 إلى 22 نوفمبر، وحققت مصر إنجازاً غير مسبوق بها، وفقاً لبخيت عزيز، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للمكفوفين: «الأبطال المصريين حصدوا 46 ميدالية دولية، منها 14 ذهبية و11 فضية و11 برونزية».

وفود أكثر من 10 دول زاروا متحف "جاير أندرسون".. وتفقدوا المقتنيات بأيديهم

بعد انتهاء البطولتين، كان شيقاً استغلال المناسبة فى الترويج السياحى لمصر، بعمل جولة فى بعض المواقع الأثرية، لاقت إعجاب وفود أكثر من 10 دول، حسب «بخيت»، متمنياً ازدهار رياضة رفع الأثقال للمكفوفين حديثة العهد فى مصر: «نحاول نشرها فى قارة أفريقيا، وبمرور الوقت تزدهر الرياضة، لكن العائق المادى هو ما يعترضها، حيث تعانى الدول الأفريقية من ضعف الإمكانيات».

وبينما كان أحمد عليوة، لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال، يلمس بعض مقتنيات المتحف ليتعرّف عليها، ويلتقط صوراً تذكارية له فى المكان، أشاد بالزيارة التى أعقبت البطولتين: «أول مرة أزور المتحف العريق، وسعيد بما لمسته بيدى، ولاحظته من إعجاب لاعبى العالم بالحضارة المصرية، ليعرفوا أن المصريين متقدمون فى كل شىء، حضارة ورياضة وغيرهما».

شارك «عليوة» فى البطولة، وحقق المركز الثانى للكبار لرفعة البنش، وثالث عالم فى المجموع: «بذلت جهداً كبيراً، وتكلل تعبى بـ4 ميداليات، 2 ذهب وواحدة فضية وأخرى برونزية، أشكر اللاعبين والجهاز الإدارى، وأتمنى الاهتمام باللعبة، فنحن أبطال كغيرنا فى الألعاب الأخرى، ننتظر التكريم من المسئولين، ورفع علم مصر دائماً، وإن شاء الله العام المقبل نحقق إنجازات أفضل، ونتربع على عرش البطولة».

وتحكى مرفت عزت، مدير عام «جاير أندرسون»، عن اهتمام المتحف بذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال تنظيم فعاليات مختلفة، وتعتبر زيارة مكفوفين أجانب إلى المكان هى الأولى من نوعها: «قررنا استضافة أبطال العالم فى رفع الأثقال المكفوفين، استغلالاً للبطولتين اللتين شرفت مصر بتنظيمهما، وقام بجولة فى المتحف أكثر من 80 لاعباً وعضواً من اتحادات اللعبة فى دول مختلفة، منها ليبيا، نيجيريا، زيمبابوى، الهند، اليابان، تركيا، روسيا، أوكرانيا، جمهورية التشيك، فنزويلا بخلاف مصر».

وخلال الجولة، استمع اللاعبون لنبذة عن المتحف، ولمسوا المقتنيات والقطع الأثرية، وأشادوا بالمتحف المكون من بيتين، الأول محمد بن الحاج سالم، والثانى السيدة آمنة بنت سالم، وتم الربط بينهما بممر (قنطرة)، وكلاهما ينتمى إلى العصر المملوكى والعثمانى.