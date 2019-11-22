تحرّكت وزارة الإسكان لحل المشكلات التى تواجه المواطنين فى ما يتعلق بارتفاع فواتير المياه، وقراءات العدادات.

وقالت الوزارة فى بيان، إن الوزير عاصم الجزار، اجتمع بقيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وطالبهم بدراسة أى شكاوى ترد من المواطنين بخصوص الفواتير، وقراءات العدادات، والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن، ومحاسبة المواطنين، طبقاً لاستهلاكهم الفعلى.

وأكد وزير الإسكان ضرورة مواجهة ظاهرة سرقة وصلات مياه الشرب، والعمل على زيادة تحصيل فواتير الاستهلاك، ومستحقات الشركات لدى المواطنين، من أجل استيفاء حق الدولة، كما شدّد على ضرورة توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على هذا المصدر الحيوى غير المتجدّد، وسُبل الاستخدام الأمثل لكل قطرة مياه.

من جهة أخرى، أكد المهندس علاء الدين عبدالفتاح، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، أن الهيئة انتهت من إعداد مشروع «المخطط الاستراتيجى لمحافظة قنا»، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «هابيتات».