الخارجية الروسية: موسكو وبيونج يانج عازمتان على تعزيز التعاون بينهما

بحث نائب وزير الخارجية الروسية إيجور مرجولوف، مع نظيرته الكورية الشمالية تشوي سونج هي، الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم "إن الجانبين بحثا القضايا المتعلقة بالوضع في شبه الجزيرة الكورية، وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون من أجل التوصل إلى تسوية سياسية دبلوماسية للمشكلات القائمة في المنطقة دون الإقليمية، والتي تشمل الأزمة النووية".

وكانت تشوي التقت، أمس الخميس، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وبحثا سبل تطوير العلاقات الكورية الشمالية الروسية، كما أجرت المسؤولة الكورية الشمالية محادثات استراتيجية مع النائب الأول لوزير الخارجية الروسي فلاديمير تيتوف، حيث تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكانت تشوي وصلت موسكو، الثلاثاء الماضي، لحضور الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين كوريا الشمالية وروسيا، والذي يأتي في أعقاب عقد لقاء القمة الأول بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أبريل الماضي، وتأتي زيارة الدبلوماسية الكورية الشمالية وسط تصاعد ضغط "بيونج يانج" على "واشنطن" من أجل التوصل لاقتراح جديد في مفاوضات نزع السلاح النووي، التي لا تزال متوقفة منذ انهيار لقاء القمة بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب فبراير الماضي.