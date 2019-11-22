القبض على اثنين من أهم المطلوبين جنائيا لدى أوروبا في ساحل العاج

أعلنت السلطات في ساحل العاج "كوت ديفوار" إلقاء القبض على اثنين من أكثر المجرمين المطلوبين في أوروبا واللذين حُكم عليهما بالسجن مدى الحياة في وقت سابق لقتلهما بريطانياً في بلجيكا عام 1996.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم، عن السلطات في ساحل العاج قولها إن كلاً من جان كلود لاكوت، فرنسي الجنسية، وهيلدا فان آكر، بلجيكا، اعتقلا في مدينة أبيدجان يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وأوضحت الشبكة الأمريكية، أن لاكوت وآكر اعتقلا في وقت سابق في بلجيكا بعد تورطهما في مقتل رجل الأعمال البريطاني ماركوس جون ميتشل، إلا أنه أطلق سراحهما لاحقاً لعدم كفاية الأدلة، وهربا إلى جنوب أفريقيا، وتم الحكم على المتهمين غيابياً عام 2011 بالسجن مدى الحياة، ووضعا على قائمة المطلوبين في بلجيكا، وتقول ساحل العاج إن المتهمين غيرا من هويتهما.