بومبيو: سنحاسب أفراد النظام الإيراني على قمعهم العنيف لشعبهم

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة ستحاسب مسؤولي النظام الإيراني الذين يقمعون بعنف الشعب الإيراني، وكتب على حسابه في موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تعليقاً على فرض عقوبات أمريكية على وزير الاتصالات الإيراني، حسبما ذكرت قناة العربية الاخبارية اليوم "سنحاسب أفراد النظام الإيراني على قمعهم العنيف لشعبهم"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وفرضت الولايات المتحدة، في وقت سابق اليوم، عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي "لدوره في فرض قيود واسعة على شبكة الإنترنت في إيران"، التي تشهد موجة احتجاجات كبيرة.

وقال وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين، في بيان، "إن المسؤولين الإيرانيين يدركون أن وجود شبكة إنترنت حرة ومفتوحة في البلاد يكشف عدم شرعيتهم ، لذلك يسعون إلى فرض قيود عليها، من أجل خنق التظاهرات المناهضة للنظام".

واندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران، في 15 نوفمبر الجاري، بعد أن ارتفع سعر البنزين بنسبة تصل إلى 200 في المئة، فيما اتّهمت منظّمة العفو الدولية السلطات باللجوء المفرط إلى "القوّة المميتة لسحق تظاهرات سلميّة في معظمها" وقدّرت "مقتل 106 متظاهرين على الأقلّ"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".