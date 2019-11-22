أعلنت شرطة صربيا أنها تمكنت من إلقاء القبض على شخص قام بتنفيذ حادث إطلاق نار في مدرسة ثانوية تقع ببلدة فيليكا بلانا وسط البلاد.

وقالت في بيان نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم، إن الحادث لم يسفر عن وقوع أي ضحايا، موضحة أن الشخص والذي يعد في منتصف الأربعينات من العمر اقتحم المدرسة وأطلق النار بسلاح آلي مرتين تجاه السقف قبل أن يسيطر عليه أحد المعلمين، فيما لم تدل الشرطة بمزيد من التفاصيل بشأن هذا الصدد، إلا أن صحيفة محلية أشارت إلى أن الشخص كان يحمل أيضًا متفجرات وقنبلة يدوية وكان يرغب في احتجاز رهائن.