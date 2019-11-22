افتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة، مساء اليوم الجمعة، على هامش زيارته التي تستمر يومين لمحافظة أسيوط، معرض مركز التدريب المهني التابع لمديرية القوى العاملة بالمحافظة، مشيدا بجودة منتجات المركز.

ووجه الوزير مدير مديرية القوي العاملة بأسيوط حازم علي حسن، بتوزيع 2150 قطعة ملابس من منتجات مركز التدريب المهني التابع للمديرية على متحدي الإعاقة والأيتام والأطفال بلا مأوي الموجودين بالجمعات الأهلية والأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة، وذلك خلال المناسبات والأعياد لإدخال البهجة والسعادة لقلوبهم.

ووزع الوزير يرافقه نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة، نحو 70 شنطة بها منتجات المركز على ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والأطفال بلا مأوى، بالجمعيات الأهلية المسجلة بمديرية التضامن بأسيوط، وشملت بيجامات أطفالي، وبنطلونات أولادي، وعبايات حريمي، وجيبات، وملابس أطفال رضع، فضلا عن مشغولات يدوية "مفارش" ومرايل مطبخ، وفساتين سواريه للسيدات.

وداعب الوزير الأطفال من ذوي القدرات الخاصة، أثناء توزيعه الهدايا عليهم أثناء تفقده المعرض والتقط صورة تذكارية معهم.

واستمع الوزير إلي كورال من ذوي القدرات الخاصة، حيث قامت هايدي محمود بإلقاء أغنية (ليالينا) للفنانة وردة، وأحمد عبد الباسط بإلقاء شعر في حب الأم، ومصطفي كمال، أغنية عنابي للفنان أحمد رشدي، وأخير ألقى حسن أحمد قصيدة تحت عنوان "تأشيرة".

وكرم الوزير فريق الكورال بمنحهم شهادات تكريم وتقدير لمجهوداتهم المتميزة في الغناء وإلقاء الشعر، والتقط صوراً تذكارية معهم، مؤكدا أن الاحتفاء بهم هو حق أصيل لهم، وعلى الدولة انطلاقا من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي القدرات الخاصة وإعلان 2018 عاما لهم.