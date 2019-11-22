نظم مركز طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة، اليوم، قافلة طبية لدار الأيتام بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمود المليجي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة نسرين عمر، القائم بعمل عميد كلية الطب، وتنظيم الدكتور وليد أبوسمرة، مدير مركز طب وجراحة العيون.

وقال الدكتور وليد أبوسمرة، إن تنظيم القافلة يأتي انطلاقا من دور ومكانة جامعة المنصورة واتساقا مع رؤية ورسالة مركز طب وجراحة العيون بالدور المجتمعي في تقديم المزيد من الخدمات الطبية للمواطنين من خلال منظومة طبية متكاملة.

وأضاف أبو سمرة، في بيان، اليوم: "تم توقيع الكشف الطبي على جميع أبنائنا من نزلاء الدار مع صرف العلاج لهم مجانا وتحويل عدد منهم لمركز طب وجراحة العيون لاستكمال الفحوصات".