هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري، بفوز المنتخب الوطني الأولمبي، ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، إثر تغلبه على نظيره الإيفواري.

وكتب رئيس الجمهورية عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "أهنئ الشعب المصري ومنتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، بحصوله على كأس الأمم الأفريقية والتأهل لأولمبياد طوكيو".

وأضاف: "إنجازا جديدا يسطره شباب مصر بالعزيمة والإصرار والإرادة. إنجازا يضاف للإنجازات الدائمة لهذا الجيل، والتي تعد مصدر فخر لوطننا الغالي".

وكان المنتخب الأولمبي ومنتخبي كوت ديفوار وجنوب أفريقيا، قد ضمنوا أماكنهم في دورة الألعاب الصيفية التي ستضيفها طوكيو العام المقبل، بعدما حصلا على المراكز الثلاثة الأولى، في البطولة.