طالبات يستقبلن أبطال "إيلات" بالأغاني الوطنية في مسقط "البرقوقي"

نظم أبطال عملية تدمير "إيلات"، اليوم، ندوة لأبناء قرية الصافية التابعة لمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ، عقب زيارتهم لقرية منية جناج، لوضع إكليل من الزهور على قبر الشهيد الرقيب أول محمد فوزي البرقوقي، تخليدا لذكرى استشهاده بعد مرور 50 عاما على العملية.

واستقبلت طالبات من مدارس القرية أبطال العملية، بالأناشيد والأغاني الحماسية منها، "قالوا إيه"، حاملين أعلام مصر، مؤكدين فخرهم بابن دسوق، الذي استشهد خلال العملية رافضا الاستسلام للموت قبل تنفيذ مهامه وحتى لا ينكشف أمر أبطال مصر للعدو الإسرائيلى.

واحتفل أبناء قرية منية جناج بدسوق اليوم بالذكرى الـ50 على استشهاد البرقوقي، ابن القرية، ووضعوا إكليلا من الزهور على مقبرته التي جرى تجديدها قبل أيام.

شارك في الاحتفال اللواء ربان نبيل عبد الوهاب، أحد أبطال القوات البحرية المصرية، واللواء عمر عز الدين ، اللواء نبيل عبد الوهاب، اللواء محمود سعد، اللواء طارق البرقوقي، ابن عم الشهيد، النقيب فؤاد رمزي ، النقيب أحمد المصري، وعدد كبير من أهالي دسوق.