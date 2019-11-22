دشن زعيم حزب "بريكست" البريطاني نايجل فاراج شعارا جديدا لحزبه هو "عَقد مع الشعب"، وجعل الحزب مسألة "خروج بريطانيا بشكل تام من الاتحاد الأوروبي" أحد أهدافه الأساسية، جنبا إلى جنب مع التصدي لتيار الهجرة لبريطانيا، وخفض 50% من ميزانية المساعدات الأجنبية، وقال إن المملكة المتحدة كانت تواجه "أزمة سكانية" نتيجة للسياسات التي اتبعتها في حقبة التسعينيات، حسبما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية.

ورأى فاراج، أن أقصى عدد لمن يُسمَح لهم بالاستقرار في بريطانيا يجب ألا يتجاوز 50 ألف نسمة في العام، داعيا إلى اتخاذ إجراء حازم لردع محاولات المهاجرين غير الشرعيين لدخول المملكة المتحدة، وأقر زعيم حزب "بريكست"، أنهم في الحزب لم يكونوا يسعون إلى انتخابات، بعد أن تعهدوا بعدم المنافسة في معاقل المحافظين الانتخابية.

وتابع فاراج قائلا: إن اهتمامهم كان منصبًا على إنجاز الخروج ببريطانيا من الاتحاد الأوروبي سعيا إلى الحصول على "الحرية لرسم مستقبل البلاد"، موضحا أن الخروج التام من الاتحاد الأوروبي "كفيل بإعطائنا الحرية في رسم مستقبلنا عبر التحكم في قوانيننا وحدودنا وأموالنا وأسماكنا ودفاعنا"، وأضاف فاراج: "نريد من حزب بريكست أن يُلزم بوريس جونسون بكلمته".