تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية اليوم، من السيطرة على حريق هائل اندلعت نيرانه بمنزل سكني مكون من 3 طوابق بشكل مفاجئ نتيجة حدوث ماس كهربائي، وتم الدفع بسيارات مطافئ والسيطرة على الموقف دون وقوع خسائر في الأرواح بقريه السملاوية بمركز زفتى.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتى يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة باندلاع حريق هائل التهمت نيرانه منزل سكني بقريه السملاوية بدائرة المركز.

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية لمكان الحادث وتم الدفع بـ3 سيارات مطافئ لإخماد نيران الحريق، وتم السيطرة على حريق قبل امتداده للمنازل المجاورة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث وأمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق وتقدير قيمة التلفيات والخسائر المادية.