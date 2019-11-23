حزب نتنياهو يتحرك للإطاحة به بعد اتهامه بالفساد

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن هناك تحركا في حزب "الليكود" للإطاحة برئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أنه بعد الإعلان عن لوائح الاتهام الشديدة ضد رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، فإن هناك تحركا في "الليكود" بالفعل، ويستعدون لليوم التالي، ويجري عدد من مسؤولي الحزب محادثات لاستبدال رئيس الحزب في الأيام الـ 21 المقبلة.

وعقب بنيامين نتنياهو على قرار المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبيت، بتوجيه لائحة اتهام له: "يجب أن أوضح بأن هذه العملية برمتها سيتم حسمها في المحكمة، نحن سنقبل قرارات المحكمة، عن هذا لا يوجد أي شك، هذا هو الإطار المناسب، نحن سنحافظ عليه ودائما سنعمل، بالبداية والنهاية وفقا لسلطة القانون".

وتطرق نتنياهو، خلال فيديو نشره عبر صفحته بفيسبوك، الجمعة، إلى مطالبته بالتحقيق مع المحققين، قائلا: "هذا يعني أن من لم يعمل بموجب القانون، في الشرطة أو النيابة يجب أن يتم فحصه، يجب أن يكون هناك علاج ويجب أن يكون تصحيح، وهذا هو الأمر المركزي الذي قلته أمس".

وشكر نتنياهو في الفيديو مؤيديه، قائلا: "من ينتخب رئيس الحكومة هو أنتم، مواطني إسرائيل، وليس أحد آخر، لأنه يوجد لدينا الآن فرص تاريخية عظيمة مثل ضم غور الأردن، الحفاظ على أمننا، أشياء كثيرة، يجب علينا عدم تفويت هذا، سوف نعمل معا وسننجح".