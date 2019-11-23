صور.. عزيز مرقة و بابلو وأبيوسف يحييون أولى حفلات "كوكب الموسيقى"

أحيا النجم الأردني عزيز مرقة، أولى حفلات "music planet" أو "كوكب الموسيقى"، الذي تنظم فعالياته وسهراته زينة بلوتشي "اوتشو"، داخل ساحة مركز المنارة في القاهرة الجديدة، بحضور جماهيري ضخم.

قدم عزيزعددا كبيرا من أغانيه المميزة والمحببة لدي الجمهور، مثل: "ما في منك، يا بنت الناس، بحكي لحالي، وغيرها.

وأحيا أولى فقرات الحفل نجم الراب مروان بابلو، الذي تفاعل معه الجمهور، وأدى أغاني: "فري"، "الجميزة"، "أبومكة"، "سندباد"، "سكانيا"، وغيرها.

كما قدم نجم الراب أبيوسف عددا كبيرا من أغانيه الاجتماعية الساخرة المحببة لدى الشباب، بينها: "طب ومالو"، "ماتيجي نسيب كل ده ونمشي"، "أوهام"، "بهبد"، وغيرها ممن طالب بها محبيه.

يذكر أن "مرقة" هو مبتكر النمط الموسيقي الذي عرف باسم "راز"، وهو مزيج من موسيقى عربية من "الروك والجاز".