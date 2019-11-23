وزيرة الاستثمار تهنئ "والي" بالمنصب الجديد: المرأة المصرية تثبت قدرتها

هنأت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، زميلتها الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على منصبها الجديد، منصب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات، والجريمة UNODC، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة في فيينا UNOV.

ونشرت سحر نصر صورة جديدة لها مع غادة والي عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، معلقة: "سعدت باختيار زميلتي غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمنصب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات، والجريمة UNODC، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة في فيينا UNOV".

وأضافت سحر نصر: "المرأة المصرية تثبت كل يوم أنها قادرة على تولي أبرز المناصب ليس فقط المحلية، ولكن أيضا الدولية".

وكان السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أعلن اختيار الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.