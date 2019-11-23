كشف الدكتور رامي أحمد فتحي استشاري وخبير بالاتحاد الدولي للاتصالات، السبب في تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة -1"، والذي كان مقررا إطلاقه مساء أمس الجمعة.

وقال "فتحي" إن السبب يرجع إلى خطأ في التغذية الكهربية للمعدات الأرضية، وتم تفريغ الوقود من كافة المراحل الخاصة بمركبة الإطلاق ويستمر القمران المزمع إطلاقهما في وضع آمن.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، طبقا للمخطط الزمني، والتحليل الجاري لسبب العطل فإنه من المخطط الإطلاق يوم غدا 24 نوفمبر 2019 على أقل تقدير.

وتقرر تأجيل إطلاق القمر الصناعى المصري الأول للاتصالات "طيبة -1" الذى سيتم إطلاقه بواسطة شركة "آريان سبيس" الفرنسية على صاروخ الإطلاق "آريان-5" من قاعدة الإطلاق بمدينة "كورو" بإقليم "جويانا الفرنسي" بأمريكا الجنوبية، لأسباب فنية على أن تقوم الشركة بالإعلان عن موعد جديد للإطلاق، ومن المخطط أن تصل فترة عمل "طيبة -1" إلى أكثر من خمسة عشر عاماً بما يساهم في توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل.