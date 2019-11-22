ينطلق الآن القمر الصناعي المصري "طيبة-1"، على متن صاروخ الإطلاق "آريان-5"، وذلك من قاعدة الإطلاق بمدينة كورو بإقليم جويانا الواقع على الساحل الشمالى لأمريكا الجنوبية، والذي يهدف لخدمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، من فرنسا.

وينطلق القمر الصناعي المصري الأول المخصص للاتصالات "طيبة -1"، ليصل إلى موقعه المداري، حيث سيتم الإطلاق بواسطة شركة "آريان سبيس" الفرنسية، ومن المخطط أن تصل فترة عمله إلى أكثر من 15 عاماً بما يساهم في توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق، للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل.

بإطلاق "طيبة -1" ستدخل مصر عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات، بما يمثل نقلة كبيرة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويساهم في دعم جهود التنمية الشاملة والتي تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر وفقاً لخطة علمية دقيقة تحقق الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية والصناعية والبشرية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري ووضع مصر فى المكانة التى تستحقها إقليمياً ودولياً.

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