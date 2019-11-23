بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال زيارته الرسمية إلى واشنطن، مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، تعزيز التعاون لمكافحة التطرف ومواجهة التهديدات الإيرانية بالمنطقة، وسبل ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، إضافة إلى علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الإماراتي، في تصريح بختام زيارته وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم، إن الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ترتبطان بعلاقات صداقة وطيدة وتحالف قوي وشراكة راسخة مبنية على قيم مشتركة وتطلعات لمستقبل آمن في المنطقة مبني على قيم التعايش السلمي والتسامح.

والتقى الشيخ عبدالله بن زايد مع كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية والكونجرس، وأشار خلال اللقاءات إلى أن التبادل التجاري بين البلدين والفائض التجاري لصالح الولايات المتحدة بلغ 14.54 مليار دولار خلال العام 2018 وهو رابع أكبر فائض تجاري للولايات المتحدة على مستوى العالم.

وأوضح الوزير الإماراتي، أن التعايش السلمي والتسامح بين الجميع بدون تمييز بسبب الجنسية أو الدين أو المعتقد يعد من القيم الأساسية المشتركة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، لافتا إلى "البيت الإبراهيمي" الذي سيقام في جزيرة السعديات بأبوظبي وهو عبارة عن مركز ديني وتعليمي يضم مسجدا وكنيسة وكنيسا.

وتطرقت اللقاءات إلى معرض إكسبو 2020 دبي والذي ستبدأ فعالياته في شهر أكتوبر المقبل، حيث أبدى الطرفان حماسا ودعما كبيرين للحدث الذي سيشهد استعراض ابتكارات تقنية وعلمية متقدمة أمام حوالي 25 مليون زائر من مختلف أرجاء العالم.