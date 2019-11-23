البابا فرنسيس يصل طوكيو في أول زيارة بابوية لليابان منذ 38 عاما

وصل البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية اليوم، إلى مطار "هانيدا الدولي" في العاصمة اليابانية طوكيو، في أول زيارة بابوية إلى اليابان منذ 38 عاما.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أن نائب رئيس الوزراء الياباني تارو أسو استقبل البابا فرنسيس برفقة عدد من طلاب المدراس الكاثوليك، مضيفة أن زيارة بابا الفاتيكان ستستمر لمدة 4 أيام حيث من المقرر أن يزور غدا الأحد مدينتي ناجازاكي وهيروشيما اللتين تعرضتا لقصف ذري.

ومن المنتظر، أن يجتمع بابا الفاتيكان، غدا، بإمبراطور اليابان ناروهيتو ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في العاصمة طوكيو، كما سيلتقي عددا من الناجين من الزلزال والتسونامي المدمرين اللذين ضربا مناطق شمال شرقي اليابان في مارس عام 2011.

وقبل أن يغادر البابا اليابان يوم الثلاثاء المقبل سيلقي خطابا في جامعة صوفيا بطوكيو.

وكان بابا الفاتيكان غادر تايلاند -في وقت سابق اليوم- بعد أن أنهى زيارته التي استغرقت ثلاثة أيام، وانتقد خلال زيارته إلى تايلاند الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للنساء.